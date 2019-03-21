الامارات | «مانغو» يصنّف الأفلام من منظور المساواة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مانغو» يصنّف الأفلام من منظور المساواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل تريد أن تقيّم فيلماً ما بناء على مدى المساواة الجنسية فيه؟ التكنولوجيا لم تترك شيئاً. هناك تطبيق يقوم بهذه المهمة، إذ أطلقت مجموعة من الناشطات في إندونيسيا تطبيق «مانغو ميتر» (Mango Meter) على الهواتف الجوالة، يسمح لمرتادي دور العرض باستعراض الأفلام من منظور المساواة بين الجنسين.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من قائمة أفلام معظمها من صناعة السينما الأميركية (هوليوود) والهندية، فيلماً يريدون استعراضه، ثم يعملون على تقييم الـ11 بياناً بشأن الفيلم في قائمة الاستعراض ويقدمونه.

والفيلم الذي يحمل تقييماً من ثمرة مانغو واحدة يعني أنه جنسي للغاية، بينما الفيلم الذي يحمل خمس ثمرات مانغو يعني أنه نسوي بالكامل.

وقالت الصحافية الإندونيسية المشاركة في إنشاء التطبيق، ديفي أسماريني، إن التطبيق متوافر مجاناً لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد»، وهو الأول من نوعه. وأضافت: «لازال الكثير من الأفلام يعزز القوالب النمطية الجنسية والعرقية، وتظهر النساء بصور جنسية، وتعمل على جعل العنف القائم على النوع الجنسي شيئاً طبيعياً ورومانسياً».

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وقالت: «أعتقدنا أننا إذا استطعنا تقديم وسيلة لتقييم الأفلام، فيمكننا تثقيف المشاهدين، وفي نهاية المسار نريد هذه الرسالة أن تصل صناعة السينما، حتى تصنع منتجات أفضل في المستقبل».

وانضم ستة صحافيين وأكاديميين ونشطاء من ست دول آسيوية، للمشاركة في صناعة التطبيق بدعم من مؤسسة ألمانية سياسية، وأطلقته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الشهر الماضي.

وسيجمع التطبيق، بشكل تلقائي، النتيجة، ويظهر التقييم الشائع.

• التطبيق متوافر مجاناً لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد».