الامارات | «واجب» التطوعية تحتفل بيوم الأم

شكرا لقرائتكم خبر عن «واجب» التطوعية تحتفل بيوم الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية «واجب» التطوعية، أهمية دور الأم الإماراتية وحضورها المهم في المجتمع وإسهاماتها المتميزة في مختلف المجالات، لاسيما إعداد أجيال المستقبل، حيث إن الأم هي أساس المجتمعات القوية، متوجهاً بالتهنئة للمرأة الإماراتية بمناسبة يوم الأم العالمي الذي يوافق اليوم 21 مارس من كل عام.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الأم الذي نظمته جمعية «واجب» التطوعية، برعاية وحضور الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس الجمعية، حيث شمل الحفل فعالية ترفيهية لأمهاتنا من مركز المضيف في متنزه خليفة، وتضمنت سلسلة منوعة من الفعاليات تهدف إلى تحقيق الفائدة والرفاهية.

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وقام الشيخ خليفة بن محمد، خلال الاحتفالية، بمصافحة كبار المواطنين وأصحاب الهمم المشاركين في الحفل، علاوة على تفقّد معرض الرسم الذي ضم لوحات الفن التشكيلي قدمتها فنانتان عرضتا أعمالهما الفنية للاحتفال بيوم الأم.

وشارك في الفعالية الاتحاد النسائي العام بعقد ورش للأعمال اليدوية التراثية، وأربعة عروض فنية وغنائية وللمأكولات الشعبية، ومعرض فني للرسم، ومشاركة 26 طالبة من المدارس بفقرات شملت رقصات تراثية، علاوة على أداء الطالبات أغاني للاحتفال بيوم الأم، وتقديم فقرات شعرية وعزف على العود.

وحضر الحفل الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة ميثا بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وقاما بتوزيع الهدايا التذكارية على الأمهات من مركز المضيف لكبار المواطنين.