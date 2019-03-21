الامارات | أذربيجان تكشف عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تكشف عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أذربيجان، أمس، عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك في أعقاب تسلّمها لقطعة الأرض المخصصة لبناء الجناح، وتدشين الأعمال في الجناح المستوحى من الطبيعة.

ونظم حفل التدشين، في الموقع المخصص للجناح الأذربيجاني بحضور المفوض العام، مساعد النائب الأول للرئيس ومدير مركز حيدر علييف، أنار الأكبروف، والمدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، نجيب محمد العلي.

وقال الأكبروف الذي أطلق أعمال تشييد الجناح برفقة طفلين من أذربيجان، تأكيداً على الدور الحيوي الذي ستلعبه أجيال المستقبل في التنمية المستدامة: «سيتيح جناحنا لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم»، مضيفاً أن «الجناح سيتمتع بتصميم شفاف يغمره النور، وسيزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة وفرص التعارف، تماماً كما هي الحال في بلدنا».

واختار القائمون على التصميم اسم «بذور المستقبل» شعاراً رسمياً للجناح.