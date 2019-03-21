الامارات | «اللوفر أبوظبي»: جولات وأفلام ترافق «رامبرانت وفيرمير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللوفر أبوظبي»: جولات وأفلام ترافق «رامبرانت وفيرمير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل متحف اللوفر أبوظبي تقديم برنامج من الفعاليات المتنوعة، بالتزامن مع معرضه «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي»، الذي يتيح للزوار فرصة اكتشاف الأعمال المعروضة والتفاعل معها، فضلاً عن التمعّن في حياة رامبرانت وفيرمير والفنانين الذين عاصروهما.

ويشمل البرنامج جولات إرشادية في المعرض، إلى جانب عروض مباشرة متنقلة في مختلف أنحاء المتحف، وأفلام من تنسيق الفنانة الإماراتية هند مزينة، وورش عمل للأطفال والعائلات.

ويضم المعرض أعمالاً للفنانين الهولنديين رامبرانت فان راين ويوهانس فيرمير وفناني عصرهما. ويسلط الضوء على مسيرة رامبرانت في مدينتي لايدن وأمستردام بهولندا، وعلى علاقته بخصومه وأصدقائه. وأعلن المتحف أنه يقدم للعائلات نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة المناسبة لجميع الأعمار مستوحاة من المعرض.