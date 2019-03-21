الامارات | الأرشيف الوطني ينظّم ورشاً قرائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بشهر القراءة، وبعام التسامح، نظم الأرشيف الوطني بالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومدارس في أبوظبي، محاضرة بعنوان: «التسامح من إرث زايد»، وورشاً قرائية في كتاب «خليفة.. رحلة إلى المستقبل» الصادر عن الأرشيف الوطني.
وقدمت أخصائي البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني، هند الزعابي، محاضرة لطلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي، حول التسامح. كما نظم الأرشيف الوطني بالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي وبعض المدارس، ورشتي قراءة في كتاب «خليفة.. رحلة إلى المستقبل».
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