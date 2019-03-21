الامارات | جاكي شان يشيد بالدعم الذي وجده في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان يشيد بالدعم الذي وجده في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، صورة تجمع سموه بالنجم العالمي جاكي شان، الذي يتواجد حالياً في دبي لتصوير جانب من أحدث أفلامه «فان جارد» أو «Vanguard» للمخرج العالمي ستانلي تونغ. وأعرب جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة أخرى لدبي، بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، مشيداً بالدعم الذي وجده في دبي ومن كل الجهات التي شاركت بأسلوب احترافي وتعاون كبير في تهيئة الأجواء الملائمة لتصوير مشاهد الفيلم في مواقع متفرقة من دبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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