شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «صراع العروش» ضيف «الشرق الأوسط للأفلام» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل نجم مسلسل «صراع العروش»، إيوان ريون، الذي اشتهر بتمثيله لشخصية رامزي بولتون، ضيفاً على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي ينطلق 11 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
وسيكون برفقة إيوان ريون، الممثل الويلزي البالغ من العمر 33 عاماً، ويليام سيمبسون أحد أبرز أعضاء فريق إعداد «صراع العروش» خلال جلسة خاصة، للإجابة عن أسئلة زوار المعرض، والتحدث عن أبرز لحظات ما وراء كواليس المسلسل الشهير.
من جهته، قال مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مايكل لامبرشت: إن «المعرض سيتيح لعشاق (صراع العروش) فرصة مقابلة واحد من أشهر نجوم المسلسل في 13 أبريل المقبل في دبي».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نجم «صراع العروش» ضيف «الشرق الأوسط للأفلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.