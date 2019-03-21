نصائح ذهبية لصبغ الشعر في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
باتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة يمكن للمرأة صبغ شعرها بنفسها في المنزل والحصول على نتيجة جيدة.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريغيت هوبر أن صبغ الشعر في المنزل يتسم بالسهولة، إذ يوضع اللون على الشعر والانتظار لبعض الوقت، ثم شطف الشعر، حسب موقع "24"اماراتي.
وأوصت هوبر بعدم غسل الشعر لمدة يوم أو يومين قبل صبغه، ثم وضع لون الصبغة على الشعر غير المغسول، معللة ذلك بأن طبقة الحماية الدهنية الطبيعية بفروة الرأس، تحد من خطر التهيج.
وأكدت الخبيرة الألمانية ضرورة الالتزام بتعليمات الاستعمال الخاصة بالشركة المنتجة لصبغة الشعر، فمن خلال الالتزام التام بمدة التأثير يمكن تجنب ظهور لون أصفر عند "تشقير" الشعر.
وبشكل عام، حذرت هوبر من تشقير الشعر المتكرر لأنه يُجهد الشعر ويجعله مسامياً.
لذلك يجب العناية الجيدة بالشعر قبل صبغه، بالماسكات والزيوت الغنية بالعناصر المغذية والمرطبة.
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