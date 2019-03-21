الهندباء الورقية بديل للمقرمشات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

الهندباء الورقية بديل رائع للمقرمشات أو الشرائح الرفيعة من خبز الباجيت من أجل مقبلات محببة للقلب مثل سلطة الدجاج أو الجبن الأكثر فعالية. إن أوراقه منخفضة السعرات الحرارية.

وعند شراء الهندباء الورقية أو أي نوع من الهندباء البرية، ابحث عن الأوراق المحكمة الغلق والبيضاء والمقرمشة، التي يتحول لونها للأصفر الفاتح أو الأصفر عند الأطراف عند اختيار الهندباء الورقية. ولكن يجب ألا يتم شراء الهندباء ذات الزوايا البنية اللون والتي يوجد عليها بقع بنية مائلة للحمرة أو ذات اللون المتغير.

يمكن تخزين الهندباء الورقية، عند وضعها في كيس محكم الغلق، لمدة أسبوع تقريبًا في الثلاجة. وتحتوي الهندباء الورقية على الإينولين الذي له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم. كما أنها تحتوي على مركب لاكتوكوبيكرين المر، الذي يساعد على تعزيز عملية الهضم.

وإلى جانب استخدام الأوراق في كأكواب تقدم فيها السلطة، يمكن أيضا إعداد سلطة لطيفة ومقرمشة، بمزج الهندباء الورقية بالتفاح والبرتقال والماندرين والأفوكادو والمكسرات ثم ضف تتبيلة من الزبادي.