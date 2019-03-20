نشوى الحوفي: المرأة المصرية لها مميزات ليست موجودة في العالم

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، اليوم الأربعاء، الكاتبة نشوى الحوفي، خلال زيارتها للجامعة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المراة المصرية، وحضور ورشة عمل بعنوان "المرأة والانتماء الوطني" والتي تنظمها وحدة العنف ضد المرأة بكلية الآداب.

وقالت الحوفي، إن شعور المواطنة يبدأ منذ التنشئة الأولى للطفل حيث تسهم الأم والأسرة بدور كبير في تنمية هذا الشعور، وأن مفهوم الانتماء الوطني يهدف إلى تقوية الروابط بين الفرد ووطنه والمشاركة في بنائه والدفاع عن مقدساته.

وأضافت الحوفي، لطلاب جامعة كفر الشيخ، أن المرأة المصرية لها مميزات وخصائص ليست موجودة في أي امرأة في العالم، مشيرة إلى أن دورها الرائد والمتميز في مسيرة الكفاح والتنمية ودورها الرائد في ثورة 1919.

وأوضحت أن المرأة المصرية تكافح مع أسرتها وفي عملها، ما أكسبها خبرات متميزة تساعدها على على صنع واتخاذ قرارات مهمة، وحثت الحوفي الطالبات على قراءة قصص التاريخ للاستفادة منها لتعزيز روح الانتماء الوطني ومواجهة المؤامرات.

من جانبه قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذه الندوات يأتي في اطار حرص ادارة الجامعة على الإهتمام بالجانب القيمي والأخلاقي والعمل على تعزيزها لرفع مستوى الوعي، ومكافحة أفكار التطرف والكراهية ونشر مفاهيم الاعتدال والوسطية وقبول الآخر .

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وأضاف القمري على تقدير دور المرأة المصرية ، مشددا على الاحترام والتقدير الحقيقى للمرأة ودورها العظيم في وطننا، وأن التواصل وفهم الرأي الآخر وتحري دقة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والتأكد من مصادر المعلومة يؤكد التثقيف وتنمية روح الانتماء للوطن سعيا لخدمته والحفاظ عليه، بالإضافة إلى بث الروح الإيجابية وتحقيق طموحاتنا للسعي للمستقبل.

ودعا القمري إلى تقدير رموز الوطن والاعتزاز بها ووالدفاع عنها والالتزام بالقوانين.‏‏

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