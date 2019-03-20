"سلسلة إنسانية".. نيوزلاندا تدعو السيدات لارتداء الحجاب تضامنًا مع المسلمات

لازال حادث نيوزلاندا، لم ينتهي بعد داخل البلاد، التي شهدت واحد من أقسى الحوادث، وأشدها ألمًا، على الجاليات بوجه خاص، والشعب النيوزلاندي بوجه عام، خاصة عقب الخطوات التضامنية التي أعلنتها رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن.

واليوم، أطلقت حركة نيوزيلندية هاشتاج بعنوان "headscarfforharmony" أو "حجاب من أجل الألفة"، بهدف دعوة المواطنات من جميع الأديان، لارتداء الحجاب، يوم الجمعة القادم، 22 مارس، وذلك لإظهار الدعم للجالية الإسلامية.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي لها: "نريد أن نعبر عن حبنا ودعمنا وأننا حزانى لفقدان 50 أماً وأباً وطفلاً وزميلاً وصديقاً الجمعة الماضي 15 مارسعلى خلفية الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش" حسبما نشرها موقع Stuff النيوزيلندي.

Advertisements

"سمعت قصة المرأة الخائفة التي اختبأت في المنزل، وكانت خائفة كثيراً من الخروج إلى الشارع لأنها شعرت بأن الحجاب سيجعلها هدفاً للإرهاب".. هكذا أوضحت ثيا أشمان، صاحبة الفكرة، والتي تحظى بعلاقات ودودة مع الجاليات الإسلامية، سبب إطلاقها للمبادرة.

مضايفة: "أردت أن أقول نحن معك، نريدك أن تشعرين بأنك في موطنك في شوارعك الخاصة، نحن نحبك وندعمك ونحترمك".

​