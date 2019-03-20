فيديو| بسمة وهبة عن خاتم دينا: "لاقته في الأرض.. والناس افتكرتها اتجوزت"

خرجت الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها، لتفسر الرسالة المجهولة، التي أرسلتها مساء أمس، للراقصة دينا، والتي أثارت حولها الجدل، بعدما اعتقد البعض أن الأخيرة على أعتاب زواج جديد.

ونشرت "وهبة" بثا مباشرا، حول حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "إمبارح نشرت صورة للفنانة دينا وهي لابسة خاتم، وقلت لها ألف مبروك يا دينا.. جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، والناس افتكرت إنها اتجوزت".

وتابعت: "ده مش جواز ده خاتم النيل بتاع الحياة، مالوش قيمة، ودينا لاقته وهي بتأدي العُمرة".

وأضافت: "الفنانة لم تتحجب أو تعتزل".

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وكانت وهبة، نشرت مساء أمس، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تجمعها بدينا، خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية، وظهرت الأخيرة، بعباءة سمراء فضفاضة، مع حجاب بنفس اللون، وجوارب بيضاء، وهي ترتدي دبلة.

وعلقت "وهبة" على الصورة قائلة: "ألف مبروك يا دينا.. جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتي جدة ونورتي بيتي.. ومبروك مبروك مبروك، يا عروسة النيل".

وتفاعل العديد مع الصورة، متبادلين التهاني والمُباركات.

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