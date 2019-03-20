5 أبراج تفضّل المال على الحبّ ولا تفكر إلا بحياتها المستقبلية

1- الثور

يحب الثور المال لأنّه عملي ومنطقي ولذلك إن خيّر بين الحب والمال، سيدرس الموضوع جيداً ويختار ما يناسب مصلحته وهذا لأنّه يفكر بحياته المستقبلية التي يراها لا تكتمل من دون أموال طائلة. لا يمكن للثور السيطرة على حبّه للمال لكنّه يمكن أن يسيطر على احتياجاته العاطفية.

2- الجوزاء

يحب الجوزاء السعادة ويحب ان يقضي وقتا ممتعا، لهذا يبتعد بالعادة عن الحب خوفاً من أن يُكسَر قلبه. لكن بالنسبة إليه المال لن يكسر قلبه ولذلك يحب أن يملك ما يكفيه ليكون سعيدا أو مرتاحا أو ليقضي وقتا ممتعا. لذلك، بين الحب والمال، لن يختار الحب.

3- الأسد

يصاب الأسد بانهيار إن لم يكن مكتفٍ، ولهذا هو من أنجح الأبراج! لكن، بالنسبة إليه، الحب مهم، لكن هو يأخذ من الحب ولا يعطي أي أنّه بطبعه أناني. وإن شعر أنّ الشريك لا يمكن أن يعطيه ما يكفيه، سيرحل وسيختار المال طبعاً.

4- القوس

البرج المنطقي العملي الذي يحب أن يخطط ويدرس كل شيء! هو يحب المال لانّه يجد به الراحة، وإن شعر أنّ الشريك لن يقدم له أي شيئ ملموس أو عملي أو مفيد لمستقبله، سيرحل.

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5- الجدي

الجدي عملي يكترث لمستقبله ويريد أن يكون مرتاحا. يفكر بنجاحاته ومسيرته المهنية قبل كل شيء، يحب ان يكون من الأغنياء وهذا جزء من شخصيته لا يمكن أن يسيطر عليه. سيترك الشريك الفقير الذي لا يتمتع بمستوى التحصيل العلمي ذاته.

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