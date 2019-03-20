مُصاب بنزلة برد؟ استشر الطبيب قبل السفر بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور ديرك هاينريش إن نزلة البرد الشديدة تستلزم استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة؛ لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي، وذلك بسبب تجمع سائل خلف طبلة الأذن.

وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن المصابين بنزلة برد يواجهون صعوبة في معادلة الضغط أثناء السفر بالطائرة. ويمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال القيام ببعض الحركات أثناء الإقلاع والهبوط مثل التثاؤب والبلع والمضغ؛ حيث يساعد ذلك على فتح قناة استاكيوس (الأنبوب البلعومي الطبلي)، التي تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي.

كما يمكن معادلة الضغط من خلال تقنية "الغواصين"؛ حيث يتم غلق الفم والأنف، ثم ضغط الهواء دون إخراجه، فبذلك يتم ضغط الهواء عبر قناة استاكيوس إلى الأذن الوسطى.