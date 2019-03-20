بطرق آمنة.. كيف تحصلين على رموش كثيفة وطويلة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
تشكو بعض النساء من تساقط الرموش والحواجب الخفيفة، نتيجة سوء التغذية، والاستخدام السيئ لمستحضرات التجميل، والعديد من العوامل الأخرى، وتضطر العديد منهن لحلول بديلة كتركيب الرموش الدائمة أو المؤقتة، ورسم الحواجب باستخدام "التاتو".
ومن جانبه، قال الدكتور عاصم فرج، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، خلال لقائه في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة CBC، إن تركيب الرموش يؤدي إلى تدميرها، ويمنع نموها بشكل طبيعي مرة أخري.. ويستعرض لكم خلال الفيديو المرفق بدائل لتكثيف وإطالة الرموش والحواجب في 6 أسابيع فقط.
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