حرص الإعلامي تامر أمين على الاحتفال باليوم العالمي للسعادة خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" قائلا إنه يجب على الإنسان أن يسعد نفسه خاصة وأن الحياة يعيشها الإنسان مرة واحدة في حياته، فيجب على كل شخص إسعاد أمه وجاره وكل ما يستطيع من الأشخاص الموجودة حوله.
وأضاف "أمين": "ولما تخلص أمك حاول تسعد مراتك، مع الستات مفيش حاجة بتسعدهم، مهما عملت مفيش فايدة، بس لازم تحاول معاهم، لعل وعسى مراتك تكون استثناء ومتنكدش عليك خالص، حاولوا تبقوا سعداء معندناش غير حياة واحدة نعيشها".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين للأزواج: "حاول تسعد مراتك.. لعل وعسى تبطل نكد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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