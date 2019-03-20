إسعاد يونس لـ"هن": نشأت على يد أم صارمة في التعامل مع بناتها

قالت الإعلامية إسعاد يونس إنها نشأت على يد أم صارمة، حنونة، اعتادت على الجدية والنظام خلال تعاملها مع بناتها، قائلة: "كانت دايمًا تقولنا أنا واخواتي، انتبهوا لبناء عقولكم وأفكاركم، بدلًا من الاهتمام بالمظاهر الخارجية".

وأضافت "يونس" خلال ندوتها بـ"الوطن" إنها تتعامل مع أولادها وأحفادها، بتلك الشخصية المرحة الودودة التي تظهر بها في البرامج، ولكن يتخلل التعامل عدة قواعد جدية أيضًا لبناءهم بشكل سليم، قائلة: "بنهزر ونخرج ونتصور، وبرضه في نظام وقواعد".

متابعة: "أنا أهدى شوية من والدتي، خلال تعاملاتي مع أبنائي".

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وكانت الإعلامية شاركت مؤخرًا متابعيها، بموقف كوميدي لها مع ابنتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يونس" بأزياء سوداء، ناظرة بوجه عابس إلى هدية متوسطة الحجم تجملها فتاة، معلقة: "لما بنتك تقدمك هدية عيدالأم، وعينك منها، بس مش عايزة تاخديها، علشان مبتسمعش الكلام".

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