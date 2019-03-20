هيدي كرم توجه رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم

حرصت الفنانة هيدي كرم، على إرسال فيديو هدية لعيد الأم عبر برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت "كرم"، خلال الفيديو: "ربنا يخليكي ليا يارب، وكل سنة وأنتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا، عمري ما كان عندي وقت أشكرك كفاية على كل حاجة حلوة، أنا من غيرك أتوه ومعرفش أعمل أي حاجة".

وتابعت: "ماما بتاخد بالها مني ومن هدومي ومن أكلي وكل حاجة ليا، وطول عمرها بتعمل كده، يارب تفضل دايما سندي وضهري ومنطقة الأمان، بحبك أوي أد الدنيا، وربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة في دنيتي".

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