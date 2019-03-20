والدة هيدي كرم: "كنت رافضة أنها تمثل في البداية"

قالت جابي أنتون والدة الفنانة هيدي كرم، إن ابنتها بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وموديل في الإعلانات، وتوقف الأمر على ذلك وتزوجت بعد ذلك.

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وأضافت "أنتون"، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أنها كانت رافضة دخول هيدي مجال التمثيل في البداية خاصة أنها كانت متزوجة، ولكن زوجها وافق على التمثيل وبدأت تدخل في مجال الفن بشكل أكبر.

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