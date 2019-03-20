قالت جابي أنتون والدة الفنانة هيدي كرم، إن ابنتها بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وموديل في الإعلانات، وتوقف الأمر على ذلك وتزوجت بعد ذلك.
وأضافت "أنتون"، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أنها كانت رافضة دخول هيدي مجال التمثيل في البداية خاصة أنها كانت متزوجة، ولكن زوجها وافق على التمثيل وبدأت تدخل في مجال الفن بشكل أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة هيدي كرم: "كنت رافضة أنها تمثل في البداية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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