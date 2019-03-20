روت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل تعارفها على زوجها، وكيف تتطور الأمر إلى الخطوبة، ومن ثم الزواج.
وقالت "مصطفى"، خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" والمذاع على فضائية "ON E": "روحتلهم البيت وإحنا قاعدين مع أخته أتاخر كتير جدا علينا وإحنا قاعدين برة وبعدين قولت لأخته ما تخليه ينجز ولا أدخله"، مضيفة "دخلتله وكان بيتفرج على ماتش الزمالك وقعدنا واتكلمنا وقولتله أنا مش عايزة أتجوز بالطريقة دي فبعد إذنك كلمهم قولهم أني معجبتكش، فقالي أقعدي واتكلمنا وحسيت بالقبول بتاع ربنا".
وأضافت مصطفى أن زوجها يعشق نادي الزمالك وفي يوم فرحهما تأخر عن لمدة ساعتين بسبب مباراة الزمالك وعندما وصل قال لها "لو كان خسر مكنتش جيت".
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى: "جوزي اتأخر عن فرحنا ساعتين بسبب الزمالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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