بإطلالة كاجوال.. صورة رومانسية جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني

صورة رومانسية جديدة تجمع الفنانة دينا الشربيني بالنجم عمرو دياب، تداولها رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"، عقب يومين من عيد ميلادها.

وأطلت "الشربيني" بفستان أصفر، والذي تميز بأنه قصير ولامع وبكتف واحد، فيما ارتدى "الهضبة" أزياء كاجوال قاتمة اللون.

وأطل الثنائي مبتسمين في المادة المصورة، وظهرت الفنانة الشابة واضعة يدها اليسرى على كتفه، فيما تشابك يدها اليمنى مع يديه، بصحبة أسرة مسلسل "زي الشمس"، الذي تلعب بطولته "دينا"، بينهم الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، والسيناريست تامر حبيب وأحمد مالك.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع "اللقطة الرومانسية"، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "عملتي إيه علشان يحبك أوي كدة يا دينا"، و"لايقين على بعض"، و"ماسكين ومتبتين في بعض".

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واحتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها منذ أيام، بصحبة النجم عمرو دياب، على نغمات أغنيته "أجمل عيون"، التي تتغزل في مواليد برج الحوت، الذي تنمتي إليه دينا الشربيني، كما أن "الهضبة" أعلن سلفًا أنها مُهداه إليها.

وتتضمن الحفل 3 "تورتات" عيد ميلاد، إحدها مزينة بصورة تجمعها مع "الهضبة"، مدون عليها باللغة الأنجليزية "عيد ميلاد سعيد دينا".

يذكر أن الفنان عمرو دياب تربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني بدأت قبل عام تقريبا، وفق مصادر مقربة من الطرفين، ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية.

ولم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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