شكرا لقرائتكم خبر عن «حلبة دبي» تعايد الأمهات في عيدهن.. التزلج مجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إعمار للترفيه» أنها ستقدم للأمهات في عيدهن باقة عروض تضمن تجارب ترفيهية مسلية لـ«ست الحبايب» بصبحة أطفالها.

وطرحت حلبة دبي للتزلج في «دبي مول»، عرضاً خاصاً يضمن تجربة ترفيهية خاصة، فعند شراء تذكرة للطفل، يمكن للأمهات الدخول مجاناً.

وتحتفل كيدزانيا، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية، بعيد الأم أيضاً من خلال منح الأمهات تذكرة دخول مجانية عند شراء تذاكر الأطفال الذين تتاح لهم فرصة استكشاف العديد من الألعاب المسلية والمفيدة.

أما الأمهات زائرات منطقة الألعاب Dig It في «سوق الينابيع» فبإمكانهن الاستمتاع بالمعجنات المجانية، إضافة إلى الدخول مجاناً مع كل تذكرة يتم شراؤها للأطفال.

دبي - الإمارات اليوم طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «حلبة دبي» تعايد الأمهات في عيدهن.. التزلج مجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.