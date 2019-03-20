بالفيديو| من الدايت للإقالة.. مواقف دعمت خلالها يسرا الليثي زوجها ميدو

جمعهما حب كبير منذ العقد الثاني من عمريهما، قررا تتويجه بالزواج قبل بلوغهما 20 عامًا، ليصبح زواجهما بمثابة مفاجأة للوسط الرياضي بأكمله، إذ عقدا قرانهما بعد طلبه الزواج منها بـ12 يوما فقط، ليمر 16 عامًا على ارتباط الثنائي أحمد حسام ميدو ويسرا الليثي التي تصغره بعام واحد.

إنجازات وصعوبات عدة مرت على الثنائي طيلة فترة زواجهما، تجاوزها "ميدو" بدعم زوجته وأبنائه الثلاثة، منذ احترافه بالخارج وحتى أزمته الأخيرة بعد إقالته من تدريب نادي الوحدة السعودي، بالأمس، على خلفية رده بـ"لفظ خارج" على أحد مشجعي "فرسان مكة" متمنيا رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما علله "ميدو" باختراق حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذي نجح في استعادته لاحقًا.

بآية قرآنية من سورة البقرة، جاء التعليق الأول ليسرا الليثي بعد إعلان إقالة زوجها من تدريب الوحدة السعودي، إذ اكتفت بكتابتها عبر تدوينة بحسابها بموقع "تويتر"، وجاء فيها: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم".

ودائما ما تتخذ يسرا دور الداعم الأول لزوجها، ففي أكتوبر الماضي شاركت في الحملة التي دشنها "ميدو" تحت عنوان "الزمالك وطن"، بعد فسخ تعاقد الزمالك مع شركة "برزنتيشن"، ونشرت صورة له بقميص الزمالك، مؤكدة أن القلعة البيضاء كبيرة بحب أولادها وانتمائهم لها وبالجمهور العظيم الذي يقف خلف النادي.

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كما تحدثت زوجة "ميدو" سابقًا عن مشاركتها له في العديد من القرارات، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، موضحة أنه يحرص على استشارتها ومعرفة رأيها في الكثير من الخطوات قبل اتخاذها، وأشارت إلى أن القرار الوحيد الذي لم يستشرها به هو الاعتزال، لأنها طالما رفضته خلال نقاشاتهما السابقة عليه.

ولم تتخل يسرا عن زوجها في واحدة من أصعب اللحظات التي مرت عليه، بعدما زاد وزنه بدرجة كبيرة فقد خلالها شغفه في التواصل مع الآخرين وضاعف من أوقات نومه، لكنها ظلت تمارس دورها التحفيزي له بتشجيعه على ممارسة الرياضة واللجوء إلى أطباء تغذية علاجية وهو ما دفعه لاحقًا للقيام بذلك وفقدان 50 كيلو من وزنه، في رحلة استغرقت بضعة أشهر وثقها بفيلم تسجيلي، سيتم الكشف عنه لاحقًا، حسبما أشار في حديثه ببرنامج "معكم" أيضًا.

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