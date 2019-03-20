رجيم الـWeekend يساعدك على فقدان 2 كيلو في يومين.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يلجأ معظم الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية صحية لإنقاص الوزن في وقت قصير، خاصة في حالة رغبتك حضور حفل أو مناسبة عامة.

في السطور التالية نقدم لكم نظاما غذائيا صحيا يمكنك اتباعه في حال رغبتك ارتداء بعض الملابس التي تجعل قوامك ممشوقا، ويمكنك اتباعه خلال يومين فقط وستلاحظين الفرق، إذ من المحتمل أن تفقدين 2.7 كيلو جرام، ولكن حاولي الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لتحصلي على النتيجة المطلوبة، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

- وجبة الإفطار:

ساندوتش من خبز القمح الكامل مع الجبن أو البيض المسلوق، ويمكنك تناول الشاي والقهوة على حسب روتينك اليومي ولكن ابتعد عن المحليات.

- وجبة الغذاء:

يفضل أن تكون وجبة الغذاء طبق سلطة مكون من الأفوكاتو والخيار، وتواجد كمية قليلة من الكربوهيدرات المفيدة كالبطاطس المسلوقة، مع صوص الليمون والمسطرة والشبت والفلفل.

- وجبة العشاء:

100 جرام من السمك يفضل أن يكون سالمون، مع التوابل المفضلة ويوضع داخل الفرن، أو يمكنك الاكتفاء بالزبادي قليل الدسم. وهناك نظام أخر ولكن مع اختلاف بعض الوجبات، مع الاحتفاظ بنفس النتيجة المطلوبة والتي ستحصلين عليها بعض يومان، في السطور التالية:

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- وجبة الإفطار:

كوب من الشاي الأخضر دون الحاجة لاستخدام المحليات، مع الفواكة كالموز والتفاح والبرتقال.

- وجبة الغذاء:

يمكنك إعداد سلطة البطاطس المسلوقة الساخنة، من خلال وضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة الطهي، ووضع البطاطس مع الكرنب الطازج، وكوب من الذرة الصفراء.

- وجبة العشاء:

يمكنك تناول 200 جرام من الزبادي، أو الخضار السوتيه.

تعليمات هامة:

ينصح بعرض هذا النظام على طبيبك الخاص لمعرفة إذا كان يناسب جسمك أم لا، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا، والابتعاد عن تناول الكربوهيدات والدهون والمحليات للحصول على فعالية أكثر للنظام الغذائي.