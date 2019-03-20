طريقة عمل المشبك في البيت

نقدم لك اليوم طريقة منزلية سهلة لعمل المشبك البيتي، وهو من الحلويات التي يعشقها الكبير والصغير، بل ينتظر البعض السفر لأحد المحافظات المصرية كدمياط لشرائه، وإليكِ الطريقة. المكونات: 375 جرام من الدقيق 250 جرام نشا 200 ملي ماء ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيره بيكنج بودر 50 مللي ماء دافيء زيت نقي للقلي شربات سميك الطريقة: Advertisements - يمزج الدقيق والنشا والسكر والبكنج بودر والملح جيدًا. - في طبق صغير تقلب الخميرة مع الماء الدافئ وتقلب حتى تذوب الخميرة وتغطى وتترك جانبا. - في العجان يضاف الدقيق ويصب عليه الخميرة، ويقلب جيدا. - يضاف الماء تدريجيا على الدقيق، حتى الحصول على عجينة لينة. - تترك العجين ويغطى لمدة نصف ساعة أو حتى يتضاعف حجمه. - يوضع الزيت على النار حتى يسخن جيدا. - توضع كمية من العجين في "كيس حلواني" أو "كيس سندوتشات" وإجراء ثقب به. - تشكل العجين في الزيت مباشرة بالحجم والشكل المفضل لديك. - تقلب في الزيت مع الحرص ألا يتعدى لونها الذهبي. - تصفى جيدا من الزيت ثم توضع في الشربات الثقيل، ومن الممكن تحليته بسكر البودرة، وتقدم. ​

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