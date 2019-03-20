طبيب يحذر من تناول الأطفال للعسل الأبيض في العام الأول: "يسبب مرض السكر"

كشف الدكتور محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، خطورة استعجال الأمهات على ولادة أطفالهن، حتى تصادف مناسبة خاصة بهم كذكريات محببة أو تواريخ مميزة.

وأوضح "رفعت" خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو "9090"، والذي تشارك فى تقديمه فاطمة مصطفى، أن الاستعجال فى عمليات الولادة يعرض الأم للعمليات الجراحية، كما يمكن حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، التي تربط بين الأم وطفلها.

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كما حذر من الاستعجال على تناول الأطفال للطعام حتى نهاية الشهر السادس، لحمايتهم من الإصابة بالحساسية ضد الأطعمة المختلفة بنسبة 80%، حيث أن الجهاز الهضمى يحتوي على أنزيمات لهضم أشياء محددة، فيزيد من وزن الطفل، نتيجة لتنشيط الخلايا الدهنية.

وأكد خطورة تناول الأطفال للعسل الأبيض وخصوصا في العام الأول من عمره، لتركيز السكر بداخله مما يرهق خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين، ويزيد من احتمالية الإصابة بالسكري.

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