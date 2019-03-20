5 طرق لإسعاد زوجتك في "عيد الأم"

يسعى بعض الأزواج إلى إسعاد زوجاتهن بمناسبة عيد الأم فلا يقتصر ذلك على الأبناء فقط، ولإسعاد الزوجة يوم عيد الأم قدم موقع "بولد سكاي"، مجموعة أشياء لإسعاد الزوجة منها:

- تنظيف المنزل

يتمتع الأطفال بقدرة مذهلة على إحداث الفوضى في المنزل، وآخر شيء ترغب الزوجة بالتفكير فيه في عيد الأم هو تنظيف منزل فوضوي، لذا حاول أن تفاجأ زوجتك بإجراء تنظيف شامل للمنزل في الليلة السابقة لعيد الأم.

- دعوة عشاء في الخارج

من حق الأم الحصول على قسط من الراحة ولو ليوم واحد في العام، لذا ادع الزوجة لتناول وجبة الغذاء أو العشاء في الخارج.

- منح الزوجة مساحة من الحرية

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من المعروف أن كاهل الزوجة عادة ما يكون مثقلاً بالكثير من المسؤوليات المنزلية والأسرية، التي تحول دون ممارستها للنشاطات التي تحبها، لذا حاول أن تمنح زوجتك فرصة للخروج مع صديقاتها لممارسة نشاط ترفيهي في عيد الأم.

- العناية بالأطفال

يمكنك أن توفر على زوجتك مشقة العناية بالأطفال وتقوم بهذه المهمة نيابة عنها، لتمنحها فرصة للراحة والاسترخاء، والعناية بنفسها في عيد الأم.

- توثيق الذكريات

تعتبر الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات المكتوبة بخيط اليد والبطاقات والقصائد، من الأشياء التي قد تجعل من عيد الأم يوماً مميزاً بالنسبة لزوجتك، فإن كنت تحتفظ بهذه الذكريات، حاول إخراجها ومشاركتها مع زوجتك في هذه المناسبة المميزة.

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