"شهيدة الغدر".. من هي نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر؟

شهدت قرية رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية، فجر أمس الثلاثاء، حادث قتل الأديبة والكاتبة والناقدة نفيسة محمد قنديل، داخل منزلها، بدافع السرقة، بحسب تحريات المقدم محمد السخاوي رئيس مباحث أشمون.

وتم دفن الراحلة بمدافن العائلة بالقرية أمس، عقب تصريح النيابة، وورود تقرير الصفة التشريحية المشير إلى إصابات بآلة حادة بالوجه والرأس، المرفق بالمحضر رقم 10586 لسنة 2019 جنح أشمون.

نفيسة قنديل هي زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر، ولدت بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية في 10 فبراير عام 1946، لأبيها محمد أفندي قنديل أول شاعر ومعلم بالقرية.

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تخرجت نفيسة قنديل في كلية التجارة وحصلت على الدبلوم العالي في الشريعة الإسلامية، وسافرت مع عفيفي مطر إلى العراق وعاشا لنحو 8 سنوات، وأنجبا لؤي وناهد ورحمة.

عملت نفيسة قنديل كاتبة وصحفية وناقدة في مجلة "الأقلام العراقية" في الفترة من 1978 إلى 1982، ولها عدد من الدراسات النقدية لشعر عفيفي مطر، وأمل دنقل وأحمد عبد المعطي حجازي وآخرون، كما خاضت عددا من المناظرات الفكرية مع صافيناز كاظم وعائشة عبد الرحمن، وكتبت مقالا أثار ضجة لدى ناشطات نسويات شهيرات أبرزهن نوال السعداوي بعنوان "فيلق النساء".

وعانت نفيسة قنديل مرارة اعتقال زوجها عقب اقتحام بيتها، وكانت سندا له في حياته، وعقب وفاته تعرضت للسرقة بنفس طريقة حادث أمس الأليم، داخل منزلها منذ عامين، وهي الحادثة التي قيدت ضد مجهول ليعاود لص الهجوم أمس الأول، ولم يكتفي بتقيد المجني عليها بل قام بقتلها، إلى أن لقيت ربها وشيعها المئات من أهالي القرية أمس.

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