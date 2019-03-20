أبرزها الحلبة.. 6 أطعمة تسبب رائحة العرق الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:
يعتبر إفراز العرق من الأمور الطبيعية والصحية التي يتعرض لها الجميع، وتخلص أجسادهم من السموم والأملاح الزائدة، ولكن قد يصاحبها رائحة كريهة، وذلك لاتباعهم بعض العادات الخاطئة عند تناول الأطعمة.
أطعمة تسبب رائحة العرق الكريهة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول بعض الأطعمة قد يتسبب في إفراز العرق بكميات كبيرة، ويصاحبه رائحة كريهة، ومن أبرزها:
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