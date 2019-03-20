بعد تحذيرات من مخاطرها.. قائمة بأدوية ضغط الدم الضارة بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

أثارت بعض أدوية علاج ضغط الدم جدلًا واسعًا في الأيام القليلة الماضية، حيث تم إصدار تحذيرات من الآثار الجانبية المترتبة على تناولها، والتي تصل إلى حد الإصابة بالسرطان.

ويستعرض "الكونسلتو" فيما يلي أبرز الأدوية التي تم التحذير منها في الأسابيع الماضية من الشهر الجاري والمشكلات الصحية الناتجة عنها:

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