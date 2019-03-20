اختاري هدية يوم الأم من مجموعة العطور الغنيّة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - يصادف يوم غد يوم الأم الذي نحتفل به بعطاء كل أم وقد يكون العطر إحدى الهدايا المفضّلة بالنسبة إليها خصوصا مع حلول فصل الربيع وأجوائه المنعشة.

من أهم العلامات التجارية العالمية، اخترنا لكِ مجموعة من العطور الزكيّة التي تلبي كلّ الأذواق.



عطر Estee Lauder Beautiful Belle

يتميّز هذا العطر برائحته الشرقية- الزهرية، تفوح منه نفحات رومانسية من زهر البرتقال والغاردينيا ومسك الروم، مع قاعدة غنية من جذور السوسن والأكاسيا الحمراء ومرزبان المسك والأمبروكس.





عطر Lancôme Trésor Midnight Rose

هو عطر زهري-خشبي، تفوح منه رائحة الورد وتوت العليق مع قلب من عطر الياسمين وأوراق القرفة الصينية والفلفل الوردي، وقاعدة غنية بالمسك وأخشاب الأرز والفانيليا.





عطر Mon Guerlain

هو عطر شرقي- خشبي، غني برائحة الخزامى والبارغموت، مع قلب من عطر الفل وزهور السوسن والورد. أما قاعدة العطر فغنيّة برائحة الفانيليا وخشب الصندل والباتشولي.





عطر YSL Mon Paris

هو عطر بتركيبة الفواكه المنعشة، غنيّ بخلاصة توت العليق والكمثري والبرغاموت والبرتقال اليوسفي، مع قاعدة تتكون من أوراق الباتشولي والمسك الأبيض وأخشاب الأرز والفانيليا.





عطر Miss Dior

هو عطر غنيّ برائحة الحمضيات والزهور، يتكون من رائحة البرتقال الأحمر واليوسفي مع قلب تفوح منه رائحة الزنبق وقاعدة غنيّة بالباتشولي.

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عطر Prada Les Infusions Mimosa

هو عطر زهري، تفوح منه رائحة اليانسون والبرتقال اليوسفي مع قلب من عطر الميموسا والورد. أما قاعدة العطر فغنيّة بروائح الأخشاب الدافئة.





عطر Dolce&Gabbana Dolce

هو عطر زهري غنيّ برائحة البابايا وزهر البرتقال مع قلب مؤلف من النرجس وزنبق الماء وقاعدة غنيّة بالمسك وأخشاب الكشمير.





عطر Marc Jacobs Daisy Blush

هو عطر زهري غنيّ برائحة زنبق الماء والكمثري والبرغاموت، مع قلب مؤلف من زنابق الوادي وزهر الميموسا وقاعدة تفوح منها رائحة المسك والأخشاب.





عطر CHANEL Chance Eau Tendre

هو عطر زهري غنيّ برائحة الفواكه أيضاً، يتألف من مقدمة من عطر الجريب فروت والسفرجل مع قلب من عطر الياسمين والورد. أما قاعدة العطر فغنيّة برائحة المسك الأبيض.