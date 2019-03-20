اختاري ظلال الباستيل لمكياج عيون منعش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - يحتاج فصل الصيف بأجوائه الحارة إلى إطلالات تعكس الكثير من الحيوية. لذا نجد أن لوحة ألوان هذا الفصل، سواء تلك التي يعتمدها مصممو الأزياء أو خبراء التجميل، تضمّ درجات زاهية ومفمعمة بالمرح، وفي مقدّمتها ألوان الباستيل التي تتراوح بين الزهري والأزرق والبيج والأخضر الفاتح.. وغيرها من الدرجات المنعشة.

وقد برزت ألوان الباستيل بقوّة في صيحات مكياج صيف 2019 حيث حملت مجموعات هذا الموسم لوحة ألوان تناسب أجواءه المنعشة شملت أحمر الشفاه والبلاش وظلال العيون... وقد كانت لهذه الأخيرة الحصّة الأكبر، حيث أطلّت العارضات على خشبات عروض الأزياء بمكياج عيون زاهِ ومشرق بظلال الباستيل الناعمة.



وما يجعل من ظلال العيون بدرجات الباستيل خياراً أولاً لإطلالاتكِ الصيفية ليس فقط أنها تناسب أجواءه الحارة، إنما أيضاً سهولة تنسيقها مع مختلف إطلالاتكِ. فعلى سبيل المثال، بإمكانكِ أن تعتمدي مكياجاً ناعماً مع ظلال عيون بدرجات الباستيل الهادئة لإطلالات النهار، مع أزياء كاجوال أو سبور-شيك، دون أن يبدو مكياجكِ قوياً أو صاخباً.



كما بإمكانكِ أن تختاري لوحة ألوان الباستيل لتزيني بها مكياج عينيكِ في المساء، شرط أن تضيفي إليها خط أيلاينر محدّد وماسكرا تبرز رموشكِ. وأن تكملي مكياجكِ بأحمر شفاه بلون قويّ، وهكذا تحصلين على مكياج يناسب السهرات والمناسبات المسائية.

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لفتتنا ظلال العيون بدرجات الباستيل في عروض متنوّعة، حيث زيّنت مكياج العارضات بكثير من البساطة والرقيّ. ففي عرض ميسوني Missoni ظهرت ظلال العيون باللون الأزرق الفاتح مع لمسات من الباييت. وفي عرض مارك جايكوبس Marc Jacobs أطلت العارضات بمكياج عيون غنيّ بدرجات الباستيل منها الأخضر الزاهي. أما في عرض بيتر بيلوتو Peter Pilotto فقد كان للون الفيروزي بدرجته الفاتحة تأثيراً جميلاً على مكياج العارضات.