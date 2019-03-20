أفضل الزيوت الطبيعية لتنظيف البشرة مهما كان نوعها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - تنظيف البشرة إحدى أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، حيث يمنع تراكم الاوساخ والأتربة على سطح البشرة، والذي يحد بدوره من ظهور البثور وحب الشباب والحبوب الدهنية. انطلاقاً من ذلك، تعلمي تنظيف البشرة بالزيوت الطبيعية، التي تطرد كافة السموم من البشرة.



البشرة الدهنية

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت الجوجوبا وزيت الصويا، وطبقي الخليط على وجهك مع التدليك بحركات دائرية. فهذان النوعان من الزيت يتميزان بفوائد مشابهة للنظام الترطيبي للجسم، كما أن زيت الجوجوبا شبيه بالشمع، لذلك هو مناسب جداً للبشرة الدهنية.



البشرة العادية

امزجي قليلاً من زيت اللوز وزبدة الكاكاو ونظّفي وجهك بالمزيج. علماً أن زيت اللوز يحتوي على الفيتامين D الذي يعمل على تغذية البشرة وتنظيفها، أما زبدة الكاكاو فتسهّل امتصاص البشرة للزيت وتشكل طبقة رقيقة على البشرة لحمايتها من السموم الخارجية.



البشرة الجافة

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت اللوز وزيت الزيتون، وادهني الخليط على بشرة وجهك. إذ إن زيت اللوز ينعّم البشرة ويرطّبها كما ويعالج تشققاتها ويخفف من تهيج البشرة والالتهابات التي قد تصيبها. أما زيت الزيتون فيعمل على ترطيب البشرة في العمق.



البشرة المختلطة

افركي بشرة وجهك بزيت الكاميليا ودلّكيها بأطراف أصابعك بحركات دائرية. فزيت الكاميليا غني بالفيتامينات أ، بي، و إي وبمادة الكولاجين ومضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف البشرة وشدها.



البشرة الحساسة

ادهني بشرة وجهك بزيت السمسم مع التدليك من الأسفل الى الأعلى. إذ إن زيت السمسم دهني فيعطي البشرة ملمساً ناعماً ونضارة مثالية، إضافة الى أنه يُستعمل لمعالجة مشاكل البشرة الحساسة.

Advertisements

تابعي أيضاً

بودرة الخردل لترطيب البشرة والقضاء على التجاعيد

الزنجبيل... لتصغير الأنف من دون جراحة

فوائد صابونة الكركم لبشرة السعوديات