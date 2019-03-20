خلطة طبيعية لشعر حيوي ولامع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - يؤدي الشعر دوراً بارزاً في إطلالة المرأة، وبالتالي فإن جفافه وهشاشته تنعكس سلباً على مظهرها، لذلك حافظي على حيوية شعرك ولمعانه من خلال خلطة طبيعية ذات فوائد مغذية للشعر، فتعرفي إليها وطبقيها فوراً.



مكونات الخلطة

- ثمرة ونصف الثمرة من الأفوكادو.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من بياض البيض.

- كبسولة من الفيتامين E.



طريقة تحضيرها وتطبيقها

قومي بهرس الأفوكادو جيداً. من ثم، اطحني كبسولة الفيتامين E بشكل جيد. بعدها، اخلطي الأفوكادو والفيتامين E مع بياض البياض وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وبياض البيض. استمري في خلط المكونات حتى تصبح متجانسة. طبقي الخلطة على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. من ثم، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.



فوائد

ستعمل هذه الخلطة على ترطيب الشعر وتغذيته في الأعماق، فتقوي الشعر والبصيلات وتحد من التقصف. كما تعمل على محاربة جفاف الشعر وتعيد إليه حيويته ولمعانه. إضافة الى أنها تسهل تسريح الشعر وتجعله صحياً وحريرياً.

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