إكسسوارات على طريقة مايا دياب.. هل تجرئين على اعتمادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - مايا دياب تُعتبر واحدة من أكثر النجمات العربيات المواكبات للموضة، كما أنها “trendsetter” وهذا يعني أنها تبتكر صيحات موضة خاصة بها، وعندما تعتمدها نرى العديد من النساء وقد تبعنها واعتمدنَ الصيحة نفسها. وهي دائمًا متجددة في خياراتها، وتبتكر في اطلالاتها، ولاسيما في اختيار اكسسواراتها التي تضفي من خلالها لمسات عصرية وغريبة على أسلوبها في الموضة.

وقد اخترنا اليوم مجموعة اكسسوارات على طريقة مايا دياب، فهل تجرئين على اعتمادها؟





مايا دياب في حذاء مزين بالشراريب:



في الكثير من الأحيان تعتمد مايا دياب اطلالات كاجوال وبسيطة، إن كان من ناحية التنسيق أو التصميم، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه تصميمًا رياضيًّا من القطن باللون الأسود، نسقت فوقه قميصًا فضفاضًا باللون الأبيض، لكنها حرصت على أن تكمل اللوك بلمسات غريبة من خلال حذاء الكاحل المزين بالشراريب الذي اختارته، وإن لاحظتم فإنّ تصميم الكعب الخاص بالحذاء غريب جدًّا.



اكسسوار الأنف الذي ابتكرته مايا دياب:



كما ذكرنا، فإنّ مايا دياب تُعتبر trendsetter ومن بين صيحات الموضة التي أطلقتها، كان اكسسوار الأنف الذهبي المزركش الذي اعتمدته لفترة طويلة مع مختلف الاطلالات، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها قميصًا من فيرساتشي Versace نسقت معه العديد من السلاسل والعقود المعدنية الذهبية، وأكملت اللوك باكسسوار الأنف الغريب.



مايا دياب تكمل اطلالتها باكسسوارات لافتة:



من النادر أن نشاهد مايا دياب وقد تزينت باكسسوارات ناعمة وبسيطة، حيث إنها تبحث دائمًا عن التميّز، مثل هذا اللوك الشبابي في الشورت والمعطف، وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل من الشبك، ونظارات طبية كبيرة، وحقيبة معصم صغيرة من “غوتشي” Gucci، بالاضافة لحقيبة اليد الكبيرة التي اختارتها من “فندي” Fendi.

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اكسسوارات على طريقة مايا دياب هل تجرئين على اعتمادها، شاهدي الصور وأخبرينا.

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