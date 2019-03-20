للمحجبات... صيحات ربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - أيام قليلة جدًّا تفصلنا عن فصل الربيع، وبالطبع تحتاج الفتاة الأنيقة أن تتحضر من الآن باطلالات مميزة تناسب الموسم، ولكي تختاري ما يناسبكِ كصبيّة محجبة، جمعنا لكِ أجدد اطلالات مدونات المحجبات بـ صيحات ربيع 2019.



الألوان الفاقعة

وجدنا الألوان الفاقعة كالأصفر المنعش، أو الأخضر النيون، بشكل ملحوظ بأسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2019 ، كعروض Carolina Herrara كارولينا هيريرا. يمكنكِ اعتمادها على طريقة الجاكيت الكاب بخامة الستان الحادة، مع بنطلون بلون متدرج باهت أخضر، كاطلالة مثالية لمثل هذه الأيام.





الفساتين الطويلة

هذه الموضة لم تخصّ المحجبات فقط، بل أصبحت موضة الفساتين الطويلة أساسية بخزانة أيّ صبيّة، اعتمديها بألوان منعشة كالأصفر المتربع على عرش الموضة هذا العام، بخامات الكتان أو القطن، ونسقي معها حجابًا أبيض وشنطة خوص.





البناطيل الواسعة القماشية

عادت هذه الموضة من جديد من أيام الثمانينيات، ننصحكِ بتطبيقها بطريقة حيادية، كهذا اللوك من ميلانيا الترك بالبنطلون البيج مع المعطف الترينش الطويل.





البناطيل الجلد

بالرغم من أنّ هذه الصيحة كانت لسنين طويلة خاصة بموسم الشتاء، إلا أنها إحدى القواعد التي تم كسرها هذا العام بعالم الموضة، اختاريه مع التيشرت بالأكمام الطويلة أو الجاكيت الجينز الصيفي.





الشنطة الحزام

سوف تأخذ مجالًا أكثر اتّساعًا عن العام الماضي، ونتوقع أن تتخلى الصبايا عن الشنط العادية لفترة لا بأس بها، بخاصة في موسم الربيع والصيف، الذي يتطلب منكِ حمل الكثير من الأغراض معكِ، ارتديها على الخصر أو كروس على الكتف.

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البليزر والبدلة

البليزر ظهر العام الماضي بشكل كبير بين الصبايا المحجبات كقطعة محتشمة وأنيقة بذاتها، اعتمديه بالطريقة نفسها، أو اختاري الأسلوب الأكثر عصريةً كاعتماد البدلة كاملة، وللمسة آخر موضة اختاري اللون الأبيض.

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