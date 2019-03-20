بالصور| بهية تحتفل بمرور 4 اعوام على تأسيسها

احتفلت مستشفى "بهية" بمرور 4 أعوام على تأسيسها، بالتعاون مع جهينة، للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقال الدكتور محمد عمارة محمد عمارة مدير عام مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إن مؤسسة بهية عالجت أكثر من 4899 محاربة منذ افتتاحها في 2015، موضحا ان المستشفى أجرت عمليات كشف مبكر على نحو 77 ألف سيدة حتى الآن.

وأضاف عمارة، لهن، ان المستشفى نظمت نحو 200 حملة توعوية في مختلف محافظات مصر، فيما يتعلق بالكشف المبكر والجراحات.

وأوضح الدكتور تامر ان تكلفة العلاج الفعلي للسيدة داخل مستشفى بهية تصل إلى نحو 35 ألف جنيها مصريا، موضحا ان المستشفى تتحمل النفقة بالكامل لغير القادرين.

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وأشار إلى أن بهية تقدم الدعم لكل السيدات على ارض مصر من كافة الجنسيات المختلفة بشكل مجاني دون استثناء، موضحا أن محلس الوزراء وافق على تخصيص قطعة ارض للمستشفى في الشيخ زايد لإعدادها كمستشفى لعلاج سرطان الثدي.

وأضاف أنه من المقرر تأسيس المستشفى على 3 مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى المقرر البدء في تنفيذها ستنتهي بعد 3 سنوات وتتكلف نحو 480 لتأسيس المستشفى بما فيها وحدة للكشف المبكر والطوارئ والجراحات، على أن تتكلف المرحلة الثانية 220 مليون جنيه، ومن المقرر ان تشمل تكلفة المرحلة الثالثة نحو 190 مليون جنيه، وتستمر المرحلتين الأخيرتين عام ونص لكل منهما.

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