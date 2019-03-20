أسباب فقدان الطفل الوعى بشكل مفاجىء.. "قلة النوم ونوبات الغضب"

بدون أي مقدمات ترى الأم صغيرها وعيناه متسعتان في حالة فقدان وعي كاملة، دون معرفة أسباب ذلك، ويرجع فقدان الطفل للوعي لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":

- الوقوف طويلًا

- قلة السوائل

- قلة النوم

Advertisements

- الصراخ ونوبات الغضب

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض القلب كاضطرابات نظم القلب، أو أمراض الأعصاب، مثل الصرع.

ويجب الانتباه إلى العلامات، التي تسبق فقدان الوعي، مثل الدوار، الشعور بالضعف والهزال والخدر، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف، إذا كان فقدان الوعي، مصحوباً بضيق في التنفس أو تشنجات مستمرة أو سرعة أو بطء ضربات القلب أو في حال استمرار فقدان الوعي لمدة تزيد عن دقيقتين.

وعند تعرض الطفل لذلك يجب بقاء الطفل مستلقياً على جانبه مع تخفيف الملابس الضيقة لتنفس جيد، وتفادي إعطاء الطفل أي أدوية أو مشروبات.

​