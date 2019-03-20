هذه هي الصيحة الربيعية التي ارتداها أغلب رواد أسابيع الموضة العالمية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر باتجاهات الأزياء، غالبًا ما نجد عشاق الموضة يهتمون بقطع من علامات تجارية فاخرة، ولهذا السبب قد لا تتمكنين من مواكبة الموضة، لذلك عندما تحظى قطعة لا يصل سعرها إلى مئات الدولارات (وما فوق) بشعبية واسعة، فهذا أمر جيد.

وربما لاحظت مدى انتشار النمط العسكري ضمن عروض ربيع وصيف 2019، كما أن موضة الشارع خلال الأسابيع الماضية قد عززت مكانة هذا الاتجاه.

وبغض النظر عن حقائب الحزام المستوحاة من النمط العسكري التي كانت موجودة في كل مكان، كانت هناك قطعة أخرى لفتت الأنظار بوضوح، نتحدث عن بدلات الجمبسوت بالنمط العسكري، التي ارتدتها العديد من نجمات ستايل الموضة.

وتأتي هذه البدلة بستايلات وأقمشة وظلال مختلفة؛ لكن هناك نسخة تأتي بأكمام قصيرة لا يتجاوز سعرها 50 دولارًا، وهي مثالية للارتداء خلال الفترة الانتقالية إلى موسم الربيع، حيث يمكن تنسيقها بنمط الطبقات مع قطع أخرى، والاستمرار في ارتدائها بمفردها خلال الربيع و الصيف.

ويمكن ارتداؤها مع أي شيء من أحذية بوت الكاحل، أو الكعب، أو الملحقات البسيطة، أو الإكسسوارات الملفتة للأنظار.