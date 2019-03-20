في اليوم العالمي للسعادة.. لماذا ستجعل هذه الأطعمة يومك سعيدًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

توجد علاقة مباشرة وقوية بين نوع الطعام وبعض الأمراض النفسية، إذ إن هناك أنواعًا مختلفة تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية للإنسان.

وفي اليوم العالمي للسعادة الذي يحتفل به العالم، اليوم الأربعاء، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" تأثير بعض الأطعمة على حالتك المزاجية.

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قالت الدكتورة إيمان عبدالله إخصائية الطب النفسي لـ"الخليج 365": "إنَّ نوعية الطعام الذي نتناوله تُسهم في التحكم في المزاج على مدار اليوم، مثل تناول البروتين والمواد الدهنية التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح والقلق والضيق لبعض الوقت، في حين أن الكربوهيدرات والنشويات والسكريات، تساعد على الهدوء النفسي والعصبي، وتزيد الشعور بالسعادة".

وشددت على ضرورة تناول الأسماك البحرية مرة أو أكثر في الأسبوع؛ لأنها تُساعد على التخلص من مشاعر الاكتئاب والحزن ومنع الإحساس بالتوتر، ويزيد من نشاط الجسم، لاحتوائها على أوميجا 3 وحمض الفوليك، وفيتامين بـ12.

ونصحت إخصائية الطب النفسي بتناول الماء بكثرة يوميًا، للحفاظ على نشاط الجسم وانتعاش النفس وتحسين المزاج، وزيادة الراحة والاسترخاء.