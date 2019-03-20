الاستخدام الخاطئ لأعواد الأذن كاد ينهي حياته.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:

تسببت أعواد الأذن القطنية في نقل رجل إنجليزي من منطقة كوفنتري إلى المستشفى، بعد تعرضه للانهيار والتشنجات التي لم يعرف أسبابها إلا فيما بعد.

واتضح للأطباء المعالجين أن المريض لا يعاني من أي أمراض عصبية، ولكن مشكلته بدأت مع حدوث التهابات في الأذن، ووصل الأمر إلى الجمجمة.

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