انت الان تتابع تفاصيل خبر العالم يحتفل بيوم السعادة.. فهل أنت سعيد؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 02:54 مساءً - يحتفل العالم اليوم الأربعاء المصادف 20 مارس باليوم العالمي للسعادة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ66 عام 2012، اعترافاً بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية.

ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني لليوم العالمي للسعادة، يأتي شعار 2019 لهذه المناسبة العالمية بعنوان "السعادة معاً".

وقررت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم لأنها ترى أن السعي لتحقيق السعادة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وتدرك أن الحاجة إلى نهج أكثر شمولاً وإنصافاً وتوازناً لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والسعادة والصحة العامة لجميع الشعوب، بحسب الموقع.

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وصنف تقرير السعادة العالمي لسنة 2019، والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، 156 دولة وفقاً لدرجات حققتها بين 2016 ـ 2018، تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، وغياب الفساد، وجودة الصحة والتعليم، وسوق العمل.

ويشير "تقرير السعادة" إلى أن العالم يعيش في تناقضات صارخة، ففي حين نجد التقدم الهائل والمذهل في مجال التكنولوجيا، نجد بالمقابل على الأقل مليار إنسان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن تدميراً مستمراً ومتزايداً للبيئة منتشر في كل بقاع العالم، والدول التي تحقق مستويات قياسية من النمو الاقتصادي لا زالت تعاني وتستسلم للأزمات الجديدة المتعلقة بالسمنة والتدخين والاكتئاب ومرض السكري وغيرها من الأمراض.

وتصدرت فنلندا الترتيب العالمي، في حين شملت قائمة الدول الـ10 الأكثر سعادة عام 2019، الدنمارك والنرويج وآيسلندا وهولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، في حين تذيلت كل من أفغانستان وسوريا واليمن وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان المؤشر.

وسبب كون فنلندا الدولة الأسعد في العالم هو جودة التعليم ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100%، كما تتميز البلاد بأعداد كثيرة من البحيرات في البلاد والتي تمكنهم من تجنب قضايا المياه، وهي واحدة من الدول الأعلى تصنيفاً لإجراء التجارة مع السياسات التجارية الجذابة، وهم الأفضل أداء في العديد من مقاييس الأداء الوطني بما في ذلك القدرة التنافسية الاقتصادية، ونوعية الحياة والتعليم والتنمية البشرية ونظام الرعاية الصحية ممتازة، بالإضافة إلى أن تكلفة وسائل النقل العام، ونسبة الفساد منخفضتين.