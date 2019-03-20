25% من وزراء الحكومة سيدات.. 8 أرقام عن المرأة في الجهاز الإداري

في وقت تحتفل به مصر بعيد الأم، غداً، تستعد وزارة التخطيط، لإطلاق التقرير السنوي للمرصد المصري للمرأة في مجالس الإدارة لعام 2018، برعاية وحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط ، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بمقر معهد التخطيط القومي.

ويتضمن التقرير بيانات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والقطاع المصرفي وشركات قطاع الأعمال العام، للدلالة على المناصب التنفيذية الرفيعة التي وصلت إليها النساء في مصر.

وتستعرض "الوطن" تستعرض في النقاط التالية، ما يتعلق بنسب تمثيل المرأة في المؤسسات العامة والخاصة في مصر.

1 - تشكل النساء ما نسبته 43% من إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2 - تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري بين 27% و28%.

3 - تشغل المرأة في مصر 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية، بما نسبته 25% من وزراء الحكومة.

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4 - تشكل المرأة في مجلس النواب ما نسبته 15% بإجمالي 90 نائبة برلمانية.

5 - تخرج من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة 205 من القيادات الوسطي منهم 48% من السيدات.

6 - يعاون وزراء الحكومة 41 معاوناً في 13 وزارة منهم 17 فتاة.

7 - تمثل المرأة 5% من المحليات، وتشغل 6.7% نائب وزير، و24.6% مديراً عاماً.

8 - شهدت مصر تعيين أول سيدة في منصب المحافظ خلال عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصري.

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