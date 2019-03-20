يفضل الكثير تناول قطعة من الكيك بجانب كوب الشاي صباحا وذلك لبدء اليوم بنشاط وطاقة، ولكن مع الالتزام بنظام للتخلص من الوزن الزائد يمنع تلك المتعة، لذلك نقدم لك طريقة عمل "الكيك الدايت". المكونات: كوب حليب خالي الدسم نصف كوب زيت عباد الشمس 2 بيضة 2 كوب سكر بني ٣/٤ كوب كاكاو خام فانيليا رشة ملح 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر Advertisements 1 وثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض 3/4 كوب ماء ساخن الطريقة: - يضرب البيض جيدا مع الزيت واللبن ثم يضاف السكر مع الاستمرار في الضرب. - يضاف الكاكاو والفانيليا والملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا للمزيج السابق مع الاستمرار في الضرب. - يضاف الماء الساخن تدريجيا مع التقليب ثم يصب الخليط في قالب مدهون بزيت - يدخل الفرن على حرارة 180 حتى النضج وتقدم. ​

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