بالفيديو| دينا تنشر مقطع جديد بعد عودتها من العمرة على "إنستجرام"

نشرت الراقصة الاستعراضية، دينا، فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يمثل الظهور الأول لها عقب عودتها من رحلة العمرة، وظهرت بملابس محتشمة، و"مكياج" خفيف وشعر مكشوف.

وقالت دينا في الفيديو الذي بثته لجمهورها ومتابعيها: "أنا بشكر كل الناس اللي باركتلي على العمرة، أنا رجعت تاني أهو، وبشكر الناس كمان في السعودين كانت لطيفة فوق الوصف".

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وأضافت: "بتمنالكم كل الخير، لكن أنا متجوزتش ولا حاجة، ونازلة شغلي النهارده، أهو متوضبة ورايحة على الفرح، وشكرا لكل اللي قالي كلمة حلوة له مثلها، وكل اللي قالي كلمة وحشة له مثلها".

وكانت دينا قد أثارت الجدل، على مدار اليومين الماضيين، بسبب ظهورها محجبة ومنتقبة في المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد نشر المذيعة بسمة وهبة، صورة للراقصة دينا، وهي مرتدية خاتما، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا عروسة النيل"، ما اعتبره رواد السوشيال ميديا إعلان ارتباط دينا خلال وجودها في السعودية، خاصة مع ظهورها محجبة، وبعباءة عربية.

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