بمعاش "60 جنيه".. الحاجة سامية الأم المثالية في الفيوم

قالت الحاجة سامية عبد العظيم الأم المثالية لمحافظة الفيوم، إنها في سبيل تربية أبنائها قد عملت في عدة مهن مثل التشجير وفصول "محو الأمية".

وأضافت "عبد العظيم" في تصريحات لبرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أن زوجها قد توفى بعد الزوج بثلاث أعوام، وكانت قد أنجبت طفلة، وحامل في الطفل الثاني، فبدات رحلتها مع تربية أبنائها منذ ذلك الحين، تعتمد على معاش 60 جنيها فقط.

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ظلت الأم تكافح لتوفر لأبنائها حياة كريمة وتعليم جيد حتى حصلت الابنة الأولى على ليسانس لغة عربية، والابن الثاني دبلوم مدارس فندقية نظام الخمس سنوات، ويعمل حاليا بإحدى الشركات.

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