منظمة "ملكات جمال السياحة": مصر آمنة

قالت الدكتورة أمال رزق رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة إن المسابقة تشمل عدة فعاليات وبرامج سياحية وترفيهية لـ65 متسابقة من جميع دول العالم، وتستمر لمدة أسبوع وذلك بهدف تنشيط السياحة وتسويق الأماكن السياحية.

وأكدت "رزق" أن المسابقة تقام للمرة الخامسة على التوالي بمدينة الغردقة، والهدف منها تنشيط السياحة وتسويق الأماكن السياحية في مصر.

وأضافت أن برنامج المسابقة يشمل رحلات ترفيهية وجولات سياحية للتعريف بالفنادق السياحية، وتسويق الأماكن والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى رحلات إلى الأقصر والإسكندرية، وتستمر الفعاليات حتى الثامن العشرون من شهر مارس الجاري على أن يقام حفل الختام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع سعيد عتيق المدير الإقليمي لفنادق "صن رايز" بالغردقة أن اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم قامت بتنظيم يوم ترفيهي بمنتجع "مكادي بيتش" بالغردقة، للتعريف والترويج بالأماكن السياحية، وشمل البرنامج الترفيهي "الأكوا بارك"، وجلسات تصوير، مضيفا أن البرنامج يشمل رحلة إلى مدينة الأقصر.

قالت Melisa Hrapic ملكة جمال سلوفانيا والمتسابقة على لقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، في تصريحات حصرية لـ"الوطن"، والممثلة لدولة سلوفينيا إنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر والغردقة.

تبلغ Melisa Hrapic الثانية والعشرون من عمرها وتعتبر تلك الزيارة الأولى لها للقاهرة، وأبدت انبهارها بالجو والمناظر الطبيعية وجمال الطبيعة وسحر البحر.

وأعربت عن سعادتها بروح الشعب المصري والمعاملة الجيدة، وأشادت بالأمن وقالت: "مصر أمنة" ووجهت رسالة للعالم لزيارتها.

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ودعت "هيفاء" ملكة جمال تونس والمتسابقة على ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، جميع شعوب العالم لزيارة مصر والغردقة خاصة، نظرا لجوها الجميل وشمسها الرائعة، وأنها شعرت أنها في بلدها الثاني مصر، قائلة إنها في مرحلة الدراسة، وتدرس في كلية الصحافة.

ونظمت اليوم اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، رحلة ترفيهية لمنتجع "مكادي" بيتش السياحي بجنوب مدينة الغردقة، ضم برنامج فقرات سياحية متنوعة.

وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، بمشاركة 65 متسابقة من مختلف دول العالم، بأحد منتجعات الغردقة السياحية، وتقام المسابقة النهائية في الرابع والعشرون من الشهر الجاري في فندق "الماسة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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