بعد 29 سنة زواج "إيمان" تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعدما بغضت العيش معه، والعشرة باتت مستحيلة بينهما.
أقامت "إيمان. ا" دعوى خلع ضد زوجها "سامي"، أمام محكمة بندر دمياط، مؤكدة بغضها الحياة مع زوجها وتقدمها بطلب خلع منه.
وقالت في دعواها: "تزوجت بعقد شرعي مؤرخ بتاريخ 3_7_1990، ودخل زوجي وعاشرنري معاشرة الأزواج ولكني يغضت الحياة معه وأصبحت العشرة بيننا مستحيلة وأخاف ألا أقيم حدود الله"، فطلبت من زوجها تطليقها ورد مهره والتناول عن كافة حقوقها الشرعية إلا أنه رفض، وقضت المحكمة بتطليق الطالبة من المعلن إليه خلعا طلقة بائنة مع إلزامه بالمصروفات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 29 سنة زواج.. "إيمان" تقيم دعوى خلع: "بغضت الحياة معه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.