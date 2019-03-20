بعد 29 سنة زواج.. "إيمان" تقيم دعوى خلع: "بغضت الحياة معه"

بعد 29 سنة زواج "إيمان" تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعدما بغضت العيش معه، والعشرة باتت مستحيلة بينهما.

أقامت "إيمان. ا" دعوى خلع ضد زوجها "سامي"، أمام محكمة بندر دمياط، مؤكدة بغضها الحياة مع زوجها وتقدمها بطلب خلع منه.

وقالت في دعواها: "تزوجت بعقد شرعي مؤرخ بتاريخ 3_7_1990، ودخل زوجي وعاشرنري معاشرة الأزواج ولكني يغضت الحياة معه وأصبحت العشرة بيننا مستحيلة وأخاف ألا أقيم حدود الله"، فطلبت من زوجها تطليقها ورد مهره والتناول عن كافة حقوقها الشرعية إلا أنه رفض، وقضت المحكمة بتطليق الطالبة من المعلن إليه خلعا طلقة بائنة مع إلزامه بالمصروفات.

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