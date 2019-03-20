"هناكل إيه النهاردة".. طريقة عمل البايلا من بواقي الأسبوع

"هناكل إيه النهارده؟" سؤال يومي في كل منزل، تحتار رباب البيوت في الإجابة عليه، فنقدم لك اليوم طريقة عمل "البايلا"، وهي أكلة إسبانية يرجع اسمها "بقية"، أي تجميع بواقي الطعام الموجودة بالمنزل. المكونات: طماطم بصل فلفل رومي أرز مسلوق ملح، فلفل أسود، كمون، زعفران (حسب الرغبة) بقدونس زيت كابري مرقة ليمون Advertisements الطريقة: 1- يقطع الفلفل الرومي مكعبات صغيرة، والبصل شرائح. 2- تسخن مقلاة عميقه وواسعة، ويوضع الجمبري بقشره في البداية على النار، ويضاف إليه البصل والملح، وملعقتين زيت زيتون. 3- تضاف مكعبات الفلفل ويقلب بحرص جيدا. 4- تضاف التوابل المتوفرة، ثم يضاف الثوم. 5- تقطع السمكة إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة. 6- يضاف الجمبري، ويعصر فوقه الليمون، ورشة الكركم. 7- تضاف الكابر، وتسخن المرق بالزعفران. 8- يضاف الأرز المسلوق بعد أن يبدأ الـ"سي فود" في النضج. 9- يقلب المزيج بحرص حتى يمتزج جميع المكونات سويا. 10- يصب المرق على المزيج السابق، وتترك على النار. ​

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