بالصور| بسمة بفستان "أخضر مكشوف" بمهرجان "الدوحة السينمائي"

شاركت الفنانة بسمة حسن، معجبيها ومحبيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور خلال تواجدها في مهرجان "الدوحة تريبيكا السينمائي".

وظهرت بسمة خلال الصور مرتدية فستان أخضر طويل مكشوف الظهر، واعتمدت على "الماكياج الهادئ" الذي تناسب مع إطلالتها، إلى جانب شعرها المرفوع، والذي أظهر جمالها وأنوثتها.

وعلقت بسمة على الصورة بعبارة من اللغة الإنجليزية قائلةً: "من مهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي".

ولقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير معها فور نشرها، وعلق أحد المعجبين قائلًا: "الحرية والشقاوة والطعامة دي مش كنافة دي بقلاوه"، فيما أضاف آخر: "صباح الجمال كله".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال بسمة السينمائية فيلم "رأس السنة" وشاركها بطولته الفنان إياد نصار، محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد مالك، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج أحمد صقر.

​